«Балтика» со счетом 6:0 разгромила «Уфу»

Завершился матч 25-го тура Мелбет Первой лиги сезона-2024/2025, в котором встречались «Уфа» и калининградская «Балтика». Команды играли на стадионе «Нефтяник» в Уфе. Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Иналом Танашевым (Нальчик, Россия). «Балтика» разгромила «Уфу» со счётом 6:0.

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За «Балтику» отличились нападающий Брайан Хиль, полузащитник Николай Титков (дубль), хавбек Илья Петров, форвард Илья Стефанович и нападающий Сергей Пряхин — 6:0.

Турнирную таблицу Первой лиги сезона-2024/2025 возглавляет калининградская «Балтика», у которой 53 очка после 25 встреч. «Уфа» после аналогичного количества игр занимает 15-е место, заработав 22 очка. В следующем туре «Балтика» сыграет с «Чайкой» (30 марта), а «Уфа» — с «КАМАЗом» (29 марта).