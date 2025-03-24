«Барселона» и вратарь Шченсны обсуждают продление контракта по схеме «1+1»

Войчех Шченсны ведет переговоры с «Барселоной» о продлении контракта.

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По информации Cadena SER, стороны обсуждают возможность подписания соглашения на один год с опцией продления еще на один сезон. Считается, что проблем с достижением договоренности не будет.

У вратаря хорошие отношения с клубом и партнерами по команде, он счастлив жить в Барселоне. С момента перехода в «блауграну» он усердно работает над своей физической формой – источники, близкие к игроку, утверждают, что он сбросил 9 кг веса.

Главный тренер «блауграны» Ханс-Дитер Флик очень доволен игрой польского голкипера.