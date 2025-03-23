Футболисты сборной России Сергеев и Обляков не сыграют с командой Замбии

Полузащитник Иван Обляков и нападающий Иван Сергеев покинули расположение сборной России по футболу и не сыграют с командой Замбии. Об этом сообщила пресс-служба Российского футбольного союза.

"В связи с высоким риском обострения хронического перегрузочного состояния после выполнения лечебно-профилактических мероприятий с положительной динамикой Иван Сергеев и Иван Обляков направляются в расположение клубов для подготовки к будущим матчам", - сказал главный врач сборной России Владимир Хайтин.

Товарищеский матч между сборными России и Замбии пройдет 25 марта в Москве.