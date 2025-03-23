Нападающий мюнхенской «Баварии» Гарри Кейн хочет завершить карьеру в Англии и может вернуться в Английскую премьер-лигу (АПЛ) после окончания сезона. Об этом сообщает El Nacional со ссылкой на источники, близкие к футболисту.

Издание утверждает, что фаворитом на подписание 31-летнего англичанина является «Ливерпуль»: мерсисайдцы готовы предложить Кейну амбициозный проект, сплоченную команду и реальные амбиции. Отмечается, что контракт футболиста с «Баварией» рассчитан до 2027 года, но решающим должно стать желание футболиста.

Кейн перешел в «Баварию» из «Тоттенхэма» летом 2023 года. В текущем сезоне у него 32+11 по системе «гол+пас» в 37 матчах. Рыночная стоимость футболиста составляет € 90 млн.

После начала специальной военной операции России на Украине Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских ассоциаций (УЕФА) отстранили национальную российскую команду и российские клубы от турниров под своей эгидой. Таким образом, клубы не имеют права выступать в Лиге чемпионов, Лиге Европы, Лиге конференций, а мужская сборная была лишена возможности отобраться на чемпионат мира — 2022. Также российские футболисты не сыграли на чемпионате Европы — 2024 и не были допущены к жеребьевке чемпионата мира 2026 года, который состоится в США, Мексике и Канаде.