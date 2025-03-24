В азиатской футбольной сборной заявили, что не заинтересованы в матче с Россией

Менеджер по связям с общественностью Федерации футбола Пакистана Мухаммад Яшал Мажар заявил, что пакистанская сборная не заинтересована в матче с Россией, передает Metaratings.

«В прошлом году у нас был разговор с РФС, который закончился отменой матча. Пакистан сейчас не желает проводить матч с Россией», — сказал Мажар.

В 2024 году в рамках октябрьского сбора должна была пройти игра с командой Пакистана. Яшал тогда сообщил, что в Россию может приехать неофициальная футбольная сборная страны. Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов заявил, что разочарован поведением команды Пакистана. В итоге матч не состоялся.

Россия сыграет товарищеский матч с Замбией 25 марта в Москве. Встреча пройдет на «ВТБ Арене» и начнется в 20:00 по московскому времени. Также в рамках мартовских сборных российские футболисты сразились с Гренадой и одержали победу со счетом 5:0.