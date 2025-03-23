Экс-тренер «Зенита» объяснил невозможность приезда на юбилей фразой «меня убьют в Чехии»

Бывший главный тренер петербургского «Зенита» Властимил Петржела объяснил, почему не сможет приехать на юбилей клуба.

Его слова приводит РИА Новости.

«Для меня будет сложно прилететь в Россию — в Чехии меня просто убили», — заявил специалист.

Он добавил, что расстроен невозможностью посетить столетие команды, так как в Петербурге у него осталось много друзей.

Ранее Петржела рассказал, что его приняли за русского шпиона в Чехии. Специалист заявил, что причиной стало его несогласие с критическими высказываниями олимпийского чемпиона по хоккею Доминика Гашека о России.

Петржела тренировал «Зенит» с 2003-го по 2006-й. Под его руководством команда стала серебряным призером чемпионата России.