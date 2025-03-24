Тренер Хорватии прокомментировал поражение от Франции в серии пенальти

Главный тренер сборной Хорватии Златко Далич высказался о прошедшем ответном матче 1/4 финала Лиги наций УЕФА с национальной командой Франции (0:2, 4:5 пен).

© Чемпионат.com

«Я поздравляю французов, они были более сильным соперником. Наши ребята выложились по полной. После трёх дней было нелегко вернуться в игру. Мы не хотели обороняться, но они нас заставляли. Мы боролись изо всех сил, выкладывались по максимуму, дошли до серии пенальти, но в этой части нам не повезло», — приводит слова Далича официальный сайт УЕФА.

В первой игре хорватская национальная команда одержала победу со счётом 2:0. В её составе голами отметились нападающий Анте Будимир и полузащитник Иван Перишич.

Действующим победителем Лиги наций УЕФА является сборная Испании. В финале прошлого розыгрыша испанцы обыграли Хорватию (0:0, 5:4 пен.).