Журналист дал инсайд о будущем Трента и его переходе в «Реал»

Английский защитник Трент Александер-Арнольд продолжит карьеру в мадридском "Реале".

По информации источника, защитник английского "Ливерпуля" Трент Александер-Арнольд летом этого года на правах свободного агента перейдет в мадридский "Реал", игрок согласовал контракт на пять лет.

Трент Александер-Арнольд провел за "Ливерпуль" во всех турнирах 349 матчей и записал на свой счет 22 забитых мяча и 87 голевых передач. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 26-летнего игрока в 75 миллионов евро, на счету защитника 33 матча за национальную команду Англии и 4 забитых гола.

После 28-ми сыгранных туров мадридский "Реал" располагается на второй строчке в турнирной таблице чемпионата Испании с 60-ю набранными очками.