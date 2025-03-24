Ламин Ямаль установил исторический рекорд Лиги наций

В ответном матче 1/4 финала Лиги наций УЕФА, в котором встречались сборные Испании и Нидерландов, вингер хозяев Ламин Ямаль отличился забитым голом и установил исторический рекорд турнира.

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Ламин стал самым молодым автором гола в истории турнира. На момент матча испанцу было 17 лет и 258 дней. Ранее рекорд принадлежал соотечественнику и товарищу Ямаля по «Барселоне» — Гави. Он становился автором гола в возрасте 17 лет и 304 дня.

Напомним, Хозяева поля одержали победу в серии послематчевых пенальти (3:3, 5:4 пен.) и вышли в 1/2 финала турнира. Сборная Испании является действующим победителем Лиги наций УЕФА. В финале прошлого розыгрыша она обыграла Хорватию (0:0, 5:4 пен.).