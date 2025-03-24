Гендиректор «Пари НН» рассказал, как в клубе работают с трансферами

Генеральный директор «Пари-НН» Давид Мелик-Гусейнов рассказал, как клуб работает на трансферном рынке.

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«Чтобы тренер предлагал игрока и дальше клуб делал соответствующее предложение — так у нас не принято. Спортивный блок получает от тренера информацию по позициям, и дальше работают скауты», — цитирует Мелик-Гусейнова «РБ Спорт».

Зимой команду пополнили арендованный у «Краснодара» форвард Александр Кокшаров, арендованный у ЦСКА защитник Илья Агапов, вингер «Динамо» Вячеслав Грулев, уругвайский нападающий Тиаго Весино и колумбийский защитник Хуан Кастильо.

С октября команду тренирует Виктор Гончаренко. После 21-го тура нижегородцы идут на 13-м месте.

Мелик-Гусейнов занимает пост с 2023 года.