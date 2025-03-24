Роналду установил уникальное достижение

Португальский футболист Криштиану Роналду стал первым в истории игроком, который забивал голы за сборную на протяжении 22 лет подряд.

© Газета.Ru

23 марта Роналду отличился в матче 1/4 финала Лиги наций в ворота сборной Дании. Встреча завершилась со счетом 5:2 в пользу Португалии. Это позволило португальцам выйти в полуфинал турнира. Также в полуфинале Лиги наций сыграют Франция, Германия и Испания.

Роналду забил 929-й гол в карьере и 136-й за сборную Португалии.

В январе 2023 года Роналду вместе с семьей переехал в Саудовскую Аравию и стал нападающим «Аль-Насра». Несмотря на то, что в стране нельзя жить под одной крышей мужчине и женщине вне брака, легендарному футболисту пошли навстречу и разрешили совместное проживание с матерью его детей Джорджиной Родригес.

Роналду поругался с журналистом

Действующий контракт футболиста с командой рассчитан до конца сезона-2024/25. В СМИ ранее уже появилась информация, что стороны договорились о продлении трудового соглашения. По условиям нового контракта Роналду станет владельцем 5% доли клуба.