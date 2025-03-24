Экс-нападающий «Урала» Лунгу оценил шансы Замбии на победу в игре с Россией

Бывший футболист "Урала" Чисамба Лунгу высказался о предстоящем товарищеском матче между сборными России и Замбии 25 марта.

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"Шансы Замбии на победу с Россией? 50 на 50. Замбия - молодая команда с быстрыми игроками, у нас новое поколение. Но состав России опытнее и сам по себе очень сильный. Матч будет интересный, да и укрепит отношения между нашими странами", - поделился Лунгу в интервью Sport24.

Сборные России и Замбии проведут товарищеский матч во вторник, 25 марта. Игра пройдет в Москве. Чисамба Лунгу выступал за сборную Замбии с 2010 по 2017 год и провел в ее составе 50 матчей. На счету экс-футболиста один гол и одна голевая передача в составе национальной команды.

В составе "Урала" из Екатеринбурга Лунгу выступал с июля 2010 по август 2017 года.