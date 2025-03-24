Смолов не планирует уходить в Медиалигу

Форвард «Краснодара» Федор Смолов заявил, что не планирует выступать в Медиалиге.

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«Попробовать себя в Медиалиге? Нет, таких планов у меня нет», — цитирует Смолова «РБ Спорт».

В Медиалиге выступает много экс-игроков профессиональных команд. Например, в недавнем товарищеском матче между «Краснодаром» и «Амкалом» единственный мяч в составе медиакоманды забил Леон Сабуа, воспитанник «Краснодара».

Перед началом сезона Смолов подписал однолетний контракт с «Краснодаром». Ранее появилась информация, что «быки» не хотят продлевать с форвардом контракт, чтобы сделать ставки воспитанника Александра Кокшарова.

В текущем сезоне на счету Федора гол и передача в 14 матчах РПЛ.

У Смолова 68 голов за «Краснодар». Он — лучший бомбардир в истории команды.