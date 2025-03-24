Защитником «Зенита» интересуются клубы РПЛ

По информации «Спорт День за Днем», защитник «Зенита» Дмитрий Чистяков может покинуть клуб по окончании сезона-2024/25.

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Петербуржцы пока не предлагали игроку продлить контракт. 31-летним футболистом интересуются другие клубы РПЛ.

Чистяков не готов к переходу в команду Первой лиги.

Соглашение между «Зенитом» и защитником рассчитано до конца сезона-2024/25.

В текущем сезоне Чистяков провел 8 матчей в Кубке России и забил 1 мяч. Интернет-портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 1,2 млн евро.