Стало известно, чем занимается в тюрьме экс-футболист «Реала», отбывающий срок

Бывший футболист «Реала» и сборной Бразилии Робиньо, отбывающий срок в тюрьме за изнасилование, занимается ремонтом телевизоров и радиоприемников после прохождения курса обучения, сообщает Marca.

В 2017 году суд Милана признал Робиньо и еще пятерых человек виновными в групповом изнасиловании 22‑летней албанки после того, как они напоили ее в ночном клубе в 2013 году. Футболист был приговорен к девяти годам лишения свободы. Приговор был впоследствии подтвержден Верховным судом Италии. В марте 2024 года Робиньо был арестован в Бразилии и доставлен в тюрьму.

Бразильские СМИ сообщают, что его поведение является образцовым, а его отношения с другими заключенными — идеальными. Робиньо участвует в спортивных мероприятиях, ремонтирует телевизоры и радиоприемники, зачислен в читательский клуб, ухаживает за огородом и завершил 10 модулей обучающей программы.

Когда Робиньо играет в футбол, он берет бутсы у других заключенных. Ему разрешено получать от родственников следующие посылки: мясо, овощи, безалкогольные напитки, салаты, одежду, шахматы, шашки, письменные принадлежности, журналы, книги.

— Он примерный заключенный и не имеет проблем с другими заключенными, он всегда занят делом, — отметил адвокат Робиньо Марио Россо.

На счету футболиста 100 матчей за сборную Бразилии, в составе которой участвовал в двух чемпионатах мира, становился победителем Кубка Америки (2007) и Кубка Конфедераций (2005, 2009).