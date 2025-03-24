Футболист «Зенита» высмеял низкую результативность Соболева

Полузащитник петербургского «Зенита» Максим Глушенков высмеял низкую результативность одноклубника Александра Соболева. Его слова приводит «Матч ТВ».

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Футболисту напомнили, что он рассказывал об обещании форварда сделать 20 голевых действий за сезон

«Просто надо побольше зимних кубков делать, тогда он доберет. И еще можно тренировки считать», — со смехом сказал Глушенков.

Ранее полузащитник заявил, что не получает удовольствия от игры за «Зенит» в 2025 году. Он отметил, что это связано с его ролью на поле.

Соболев перешел в «Зенит» из «Спартака» летом прошлого года. В 14 матчах в составе сине-бело-голубых в Российской премьер-лиге (РПЛ) он не отметился результативными действиями. В активе форварда два гола в шести матчах Кубка России.