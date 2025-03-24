В сборной России призвали Сафонова быстрее решить спор с экс-женой

Тренер вратарей сборной России по футболу Виталий Кафанов рассказал, что в национальной команде призвали голкипера Матвея Сафонова решить спор по алиментам с бывшей женой Анастасией Казачек, передает ТАСС.

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«Мы ему сказали: «Нас твоя семейная проблема не волнует. Если ты знаешь, что тебя приглашают в сборную, должен приехать. Решай все проблемы со своей семьей», — сказал Кафанов.

26 августа Московский городской суд оставил в силе решение Никулинского суда, согласно которому Сафонов обязан выплатить своей бывшей супруге 60 млн рублей — задолженность по алиментам на их общую дочь. 10 декабря кассация оставила в силе решение, по которому Сафонов должен платить на ребенка по 1/4 от своей зарплаты. 20 декабря Никулинский районный суд Москвы отклонил иск голкипера к его бывшей супруге о нарушении прав на общение с ребенком. В то же время было отклонено ходатайство экс-супруги голкипера Анастасии Казачек о проведении в отношении футболиста судебно-психологической экспертизы.