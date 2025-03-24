Черчесов высказался о своих пресс-конференциях

Бывший главный тренер «Спартака», «Динамо» и сборной Казахстана по футболу Станислав Черчесов объяснил своё экстраординарное поведение на пресс-конференциях.

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— Отматывая назад, Станислав Саламыч, какие-то, например, пресс-конференции отдельные или ваши выступления, вы сегодня что-то бы сделали по-другому? Или, в принципе, вы бы поступали бы примерно так же и говорили то же самое?

— Ну, вот, опять же, мне легко с вами (Черчесов общался с Леонидом Слуцким. – Прим. «Чемпионата») говорить, потому что вот вы тренер. Вот игра идёт. Вы же на этом стадионе, на этом месте видите вот это и принимаете своё решение. Наша задача не нравиться, а давать результат. Но задуматься надо, чтобы начать нравиться. То, что многие нравятся, результата нет, но они как-то нравятся. Ну, я профессиональный спортсмен, ну, никуда от этого не уйдёшь, — сказал Черчесов в выпуске программы «Коммент.Шоу».