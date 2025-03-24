Иностранный футболист заявил, что не приедет на 100-летие «Зенита»

Словацкий вратарь Камил Чонтофальски заявил, что не приедет на 100-летие петербургского «Зенита», передает Metaratings.

«Я получил приглашение и безмерно благодарен клубу. К сожалению, сезон в Чехии заканчивается 25 мая, поэтому я не смогу приехать. Думаю, что еще будут возможности посетить Питер», — сказал Чонтофальски.

Чонтофальски выступал за «Зенит» с 2003 по 2009 год. Вместе с клубом он стал чемпионом России 2007 года.

В текущем сезоне чемпионата России «Зенит» идет на третьем месте, отставая от «Спартака» по дополнительным показателям — у обоих коллективов по 43 очка. Лидирует в турнирной таблице РПЛ «Краснодар» с 46 набранными баллами.

В следующем матче чемпионата России «Зенит» сыграет в Санкт-Петербурге с казанским «Рубином». Встреча состоится 30 марта. Команды выйдут на поле в 19:30 по московскому времени.