Раскрыто, при каком условии Ганчаренко останется главным тренером «Пари НН»

Генеральный директор «Пари НН» Давид Мелик‑Гусейнов заявил, что в клубе нет задачи часто менять главных тренеров.

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С июня 2021 года «Пари НН» сменил 7 главных тренеров. Виктор Ганчаренко работает с командой с октября 2024 года. В нынешнем сезоне после 21 тура МИР РПЛ нижегородская команда занимает 13‑е место в таблице, набрав 19 очков.

— Задачи часто менять главных тренеров нет. Ставить такую задачу — абсурд, потому что любое расторжение — это всегда эмоции, переживания, финансовые издержки, которые несет клуб. Если у Виктора Михайловича есть желание создавать, развивать, масштабировать наш проект, мы как клуб, как регион готовы все сделать, чтобы он как можно дольше здесь остался. Главное — чтобы был результат, чтобы команда прогрессировала, чтобы мы не скатывались в стыки, чтобы не было всевозможных распрей внутри команды и токсичности. Это все задача нынешнего тренерского штаба, и наша как руководства тоже.

— Будет ли попадание в стыки провалом? И если «Пари НН» окажется в Первой лиге, останется ли Гончаренко?

— У клуба есть разные сценарии развития ситуации, мы обязаны сейчас заглядывать на несколько месяцев вперед. Но кто должен остаться, а кто уйти — так мы к этому не подходили. Задача быть выше стыков, амбициозная задача — быть в десятке, стыки для нас — это не провал, а невыполнение KPI, который мы сами перед собой поставили. Если упадем в Лучшую лигу мира, вот это будет провал, об этом не хочется даже думать, мы настроены оптимистично, — заявил Мелик‑Гусейнов в интервью «РБ Спорт».

В ближайшем туре «Пари НН» в субботу, 29 марта сыграет в гостях против «Химок». Встреча начнется в 16:30 мск и будет показана в прямом эфире на канале МАТЧ ПРЕМЬЕР, также трансляция будет доступна по подписке на сайтах matchtv.ru и sportbox.ru.