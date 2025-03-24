Зидан может вернуться в «Реал»

Бывший тренер мадридского «Реала» Зинедин Зидан может вновь возглавить клуб из столицы Испании, сообщает «Евро-Футбол.РУ» со ссылкой на Fichaje.

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Зидан уже четыре года находится без работы. Также есть разговоры о том, что после чемпионата мира 2026 года Зидан сменит Дешама на посту главного тренера сборной Франции.

Зидан тренировал мадридский «Реал» с 2016 по 2018 год, а также с 2019 по 2021 год. За это время он дважды приводил команду к чемпионскому титулу в чемпионате Испании, два раза побеждал в Суперкубке Испании и Суперкубке УЕФА, два раза становился победителем клубного чемпионата мира и трижды выигрывал Лигу чемпионов УЕФА.

Также Зидан выигрывал главный клубный турнир Европы в качестве игрока «Реала» в 2002 году.

За время работы со сборной Франции Дешам привел команду к победе на чемпионате мира – 2018 и к первому месту в Лиге наций — 2021. Кроме того, французы под его руководством стали серебряными призерами Евро-2016 и ЧМ-2022.