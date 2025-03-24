Известный российский футболист назвал фаворитов ЧМ-2026

Сергей Кирьяков, советский и российский футболист, нападающий, футбольный тренер, мастер спорта СССР (1988), мастер спорта СССР международного класса (1990) поделился своими прогнозами на Чемпионат мира в 2026 году. Мировое первенство пройдет в июне и июле следующего года. Игры состоятся в Мексике, Канаде и США.

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Сергей Вячеславович, команды на Чемпионате мира распределили на равные группы?

- Много футбольных звезд и всем хочется смотреть на игроков высокого уровня. Но много игроков, которые играют в топ-чемпионатах, не из самых сильных сборных. Поэтом у шансов их увидеть вряд ли будет. Например, мне сейчас в голову приходит Райан Гиггз. В мое время он был топовым игроков в Манчестер Юнайтед, а сборная Уэльса никак не соответствовала уровню топ-команд и на больших турнирах он ни разу не играл. С одной стороны хочется смотреть больше звезд. Может быть, тем самым и вызвано увеличение количества команд в финальных турнирах, что чемпионат Европы, что чемпионат мира. С другой стороны, понятно, что участие слабых сборных большого интереса не добавляет. В топ сборных играют команды очень низкого уровня. Хотя, может быть, в ней один-два человека играют в Европе достаточно неплохо, но все равно мы видим крупные счета, потому что футбол это все-таки коллективная игра. И здесь один-два человека в слабой команде погоду не сделают. Поэтому есть определенные противоречия. Количество команд увеличивается, чтобы можно было посмотреть на более ярких и индивидуально-сильных футболистов, но перебор количества сборных тоже есть. Тенденция такова, что увеличивают количество команд. В скором времени это число дойдет до безумно большого. Наверное, интереса будет мало. Может быть, это финансовый интерес вызван.

Сергей Вячеславович, вам какая сторона ближе? Все-таки увеличить количество команд?

- Я за разумное количество. Не за раздутое количество сборных. На мой взгляд, оптимально 16, максимум 24 команды. Но не больше. Вот эти 32 команды – это уже перебор.

Есть явные фавориты из 48 команд?

- Это топ-сборные Европы, однозначно. Также, это топ-сборные Южной Америки, Бразилия, Аргентина. Из Европы это Франция, Англия, Германия, Италия, Испания. Они всегда были, есть и будут на сегодняшний момент и вряд ли кто-то сможет там составить конкуренцию.

А явные аутсайдеры?

- Мальта, Кипр, Косово. Это карликовые страны. У футболистов не очень много хорошего уровня. Соответственно, уровень сборных этих стран очень низкий. В играх со средними по силе сборными Европы, как Швейцария, Швеция, эффект будет такой же. Большое преимущество у более сильных команд над слабыми. Они будут играть от обороны, то есть не думая об атаке, лишь бы удержать счет 0-0.