Футболист Мамаев, отбывший тюремный срок, начал учиться на тренера

Бывший футболист сборной России Павел Мамаев рассказал, что начал учиться на тренера, передает Sport24.

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«Пока что для себя прохожу обучение на тренерскую категорию «А + В». Для себя, без каких-либо глобальных перспектив и целей. Пока есть время, учусь, развиваюсь, набираюсь опыта», — сказал Мамаев.

Последним профессиональным клубом Мамаева были подмосковные «Химки», которые он пополнил в декабре 2021 года. После одной игры полузащитник покинул команду в 2022 году.

C октября 2018-го он был вне профессионального футбола, так как сидел в тюрьме. Павел Мамаев, а также братья Кокорины и их друг Александр Протасовицкий стали фигурантами уголовного дела о двух драках в центре Москвы. В мае 2019 года их приговорили к реальным срокам заключения. Мамаев и Протасовицкий получили по 1 году и 5 месяцам колонии общего режима, братья Кокорины — по 1,5 года. В сентябре 2019 года их выпустили по УДО.