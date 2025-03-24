Футболист Мамаев, отбывший тюремный срок, начал учиться на тренера

Футболист Мамаев рассказал, что начала учиться на тренера
Бывший футболист сборной России Павел Мамаев рассказал, что начал учиться на тренера, передает Sport24.
«Пока что для себя прохожу обучение на тренерскую категорию «А + В». Для себя, без каких-либо глобальных перспектив и целей. Пока есть время, учусь, развиваюсь, набираюсь опыта», — сказал Мамаев.
Последним профессиональным клубом Мамаева были подмосковные «Химки», которые он пополнил в декабре 2021 года. После одной игры полузащитник покинул команду в 2022 году.
C октября 2018-го он был вне профессионального футбола, так как сидел в тюрьме. Павел Мамаев, а также братья Кокорины и их друг Александр Протасовицкий стали фигурантами уголовного дела о двух драках в центре Москвы. В мае 2019 года их приговорили к реальным срокам заключения. Мамаев и Протасовицкий получили по 1 году и 5 месяцам колонии общего режима, братья Кокорины — по 1,5 года. В сентябре 2019 года их выпустили по УДО.