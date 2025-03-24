Милорад Мажич рассказал о прогрессе в изучении русского языка

Руководитель департамента судейства и инспектирования Российского футбольного союза (РФС) серб Милорад Мажич в эфире МАТЧ ПРЕМЬЕР рассказал о прогрессе в изучении русского языка.

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Мажич работает в РФС с 2023 года. Ранее он был арбитром ФИФА, работал на чемпионатах мира, а также был главным судьей финала Лиги чемпионов 2018 года.

— Я очень много работал, мой русский язык сейчас лучше. Я буду отвечать (на вопросы) на русском. У меня классный переводчик, он будет моим VAR, когда будет не очень понятно. На прошлых сборах в Турции я выступал с презентацией на русском языке. Сейчас я чувствую себя уверенно, могу обсуждать что‑то с судьями на русском. Мы очень много говорим с арбитрами о жизни, понимании футбола, есть ли у них личные проблемы, — сказал Мажич в эфире программы «Наши иностранцы» на МАТЧ ПРЕМЬЕР.

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