В «Реале Сосьедад» высказались о сроках восстановления Захаряна

Пресс-атташе «Реала Сосьедад» Йон Андер Мундуате поделился мнением о процессе восстановления игрока клуба Арсена Захаряна после травмы.

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— Как проходит восстановление Арсена Захаряна? Есть ли примерные сроки его возвращения? — На сегодняшний день у нас нет даже приблизительного представления, когда Арсен сможет вернуться к работе в общей группе, — приводит слова Мундуате «ВсеПроСпорт».

Ранее в пресс-службе «Реала Сосьедад» сообщили, что Захарян досрочно покинул тренировку команды из-за болевых ощущений. Позднее испанский клуб заявил, что у Арсена диагностирован рецидив травмы четырёхглавой мышцы бедра, российский полузащитник выбыл из строя на несколько недель.