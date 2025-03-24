Как стало известно «Матч ТВ», в скоро времени в Тольятти появится мурал с изображением форварда «Акрона» Артема Дзюбы.

© ФК «Акрон»

В среду в BetBoom товарищеском матче сборной России против Гренады Дзюба забил 31‑й мяч за национальную команду и стал лучшим бомбардиром в ее истории. Матч завершился со счетом 5:0. Ранее в марте Дзюба стал лучшим бомбардиром в истории российского футбола, теперь на счету 36‑летнего форварда 236 мячей.

— В ближайшее время на одном из домов в Тольятти появится мурал с изображением Дзюбы. Это будет уже третий мурал в городе, посвящённый «Акрону», — сообщил «Матч ТВ» источник.

Дзюба перешел в «Акрон» в сентябре. В составе клуба из Тольятти форвард провел 15 матчей во всех турнирах, забил шесть мячей и отдал три голевые передачи.

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