Рыночная стоимость Головина резко упала

Российский полузащитник «Монако» Александр Головин потерял € 5 млн в трансферной стоимости. Об этом сообщил авторитетный интернет-портал Transfermarkt. После обновления во французской лиге рыночная стоимость Головина составляет € 25 млн.

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Напомним, Александр не играл с 7 февраля из-за травмы приводящей мышцы бедра. В нынешнем сезоне Александр провёл за «Монако» 27 матчей во всех турнирах, в которых отметился тремя забитыми мячами и одной результативной передачей.

Действующее трудовое соглашение игрока с нынешним клубом рассчитано до лета 2029 года. «Монако» после 26 туров занимает четвёртое место в турнирной таблице Лиги 1.