Стоимость российского полузащитника «Гавра» упала на €1 млн

Интернет-портал Transfermarkt провёл обновление рыночных стоимостей футболистов, выступающих во французской Лиге 1. Так, свою новую стоимость получил 32-летний российский полузащитник «Гавра» Далер Кузяев.

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Ранее рыночная стоимость Кузяева составляла € 6 млн. После обновления она упала на € 1 млн и теперь составляет € 5 млн. Отметим, что теперь Далер больше не входит в тройку самых дорогих футболистов «Гавра», опустившись на четвёртое место.

Напомним, Далер Кузяев перешёл в «Гавр» на правах свободного агента после того, как у него закончился контракт с «Зенитом» летом 2023 года. В нынешнем сезоне российский полузащитник провёл за французский клуб 13 матчей во всех турнирах, в которых забил один гол.