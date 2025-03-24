Экс-игрок РПЛ уверен, что Глушенков хочет покинуть «Зенит»

Известный российский экс-футболист Максим Деменко отреагировал на очередное резонансное высказывание полузащитника «Зенита» Максима Глушенкова. Накануне игрок пожаловался, что, выполняя тренерские установки, получил мяч в последнем матче РПЛ всего три раза.

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