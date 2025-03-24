В «Химках» отреагировали на блокировку счетов клуба

В пресс‑службе подмосковных «Химок» сообщили «Матч ТВ», что блокировка банковских счетов не влияет на повседневную работу футбольного клуба.

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Ранее Telegram‑канал Sport Baza сообщил, что Федеральная налоговая служба заблокировала «Химкам» счета в шести банках за долги в размере 335 млн рублей. По данным источника, у клуба также краткосрочные долги по кредитам на 1,1 млрд рублей.

— Правдивая ли информация про блокировку счетов?

— Для нас это не новость. На повседневную работу клуба на данном временном отрезке это не влияет, — сообщили «Матч ТВ» в пресс‑службе подмосковного клуба.

«Химки» с 20 очками занимают 11‑е место в турнирной таблице РПЛ.

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