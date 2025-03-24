Футболист ЦСКА осудил неприличный жест Вендела в адрес фанатов «Факела»

Защитник московского ЦСКА Данил Круговой раскритиковал футболиста петербургского «Зенита» Вендела в адрес фанатов воронежского «Факела» во время матча Российской премьер-лиги (РПЛ), передает Sport24.

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«Понятно, что это неприемлемо, все равно надо уважать соперника. Вендел старался прикрыть свой жест. Но как это можно было сделать, когда у нас есть VAR и 500 камер на стадионе? Это нереально», — сказал Круговой.

13 марта Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) принял решение дисквалифицировать Вендела на два матча за неприличный жест в адрес фанатов воронежского «Факела» в 20-м туре РПЛ. Дисквалификация на второй матч носит условный характер с испытательным сроком на год.

В матче против «Спартака», на который Вендел не вышел из-за дисквалификации, «Зенит» проиграл со счетом 1:2.