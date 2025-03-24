Максим Глушенков оценил адаптацию новичков в «Зените».

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Луис Энрике перешел из «Ботафого», Огнен Мимович арендован у «Фенербахче».

– Как проходит адаптация новичков в «Зените»? Луис Энрике успел забить «Спартаку».

– В целом как обычно. Мимович может даже что-то сказать уже, а Луис Энрике даже по-английски не говорит.

Я думаю, что все эти приобретения проявят себя на длинной дистанции, а не прямо сейчас. Очевидно, что тому же Луису еще придется привыкать: здесь совсем другой футбол по сравнению с Бразилией, другие погодные условия.

Плюс – газон. Сначала тренируешься на натуральном поле, потом на искусственном, потом снова переходишь на натуральное, это тяжело, – сказал игрок «Зенита» Максим Глушенков.