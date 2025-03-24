Погребняк: футболистам «Зенита» надо позакрывать рты

Бывший нападающий «Зенита» Павел Погребняк отреагировал на очередное резонансное высказывание полузащитника «Зенита» Максима Глушенкова. Ранее игрок пожаловался, что, выполняя тренерские установки, получил мяч в последнем матче РПЛ всего три раза. Также Андрей Мостовой выразил непонимание, почему выпал из стартового состава.

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