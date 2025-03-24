Тренер сборной Германии Нагельсман: первый тайм с Италией был впечатляющим

Газета.Ru

Главный тренер сборной Германии Юлиан Нагельсман подвел итоги матча с Италией, который прошел в рамках 1/4 финала Лиги наций, похвалив своих футболистов за первый тайм, передает «Советский спорт» со ссылкой на официальный сайт Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

Тренер сборной Германии похвалил своих футболистов за первый тайм с Италией
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«Первый тайм был очень впечатляющим – невероятно хорошим. Лучшим за всё время моего пребывания в команде. Но бывают моменты, когда вы пропускаете голы», — сказал Нагельсман.

Встреча завершилась со счетом 3:3. По сумме двух матчей в полуфинал Лиги наций вышла Германия (5:4).

В первом тайме ответного матча Германия забила три безответных мяча. Точными ударами отметились Йозуа Киммих, Джамал Мусиала и Тим Кляйндинст. Во втором тайме игрок сборной Италии Мойзе Кин сделал дубль. Третий мяч в ворота Германии забил ударом с пенальти Джакомо Распадори.