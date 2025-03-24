Тренер сборной Германии похвалил своих футболистов за первый тайм с Италией

Главный тренер сборной Германии Юлиан Нагельсман подвел итоги матча с Италией, который прошел в рамках 1/4 финала Лиги наций, похвалив своих футболистов за первый тайм, передает «Советский спорт» со ссылкой на официальный сайт Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

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«Первый тайм был очень впечатляющим – невероятно хорошим. Лучшим за всё время моего пребывания в команде. Но бывают моменты, когда вы пропускаете голы», — сказал Нагельсман.

Встреча завершилась со счетом 3:3. По сумме двух матчей в полуфинал Лиги наций вышла Германия (5:4).

В первом тайме ответного матча Германия забила три безответных мяча. Точными ударами отметились Йозуа Киммих, Джамал Мусиала и Тим Кляйндинст. Во втором тайме игрок сборной Италии Мойзе Кин сделал дубль. Третий мяч в ворота Германии забил ударом с пенальти Джакомо Распадори.