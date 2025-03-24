Максим Глушенков отрицает конфликты в сборной из-за его слов про команду.

© Sports.ru

В сентябре 2024 года Глушенков заявил, что ему интереснее тренироваться с бразильскими игроками «Зенита», чем играть в товарищеских матчах сборной России. После этого 25-летний атакующий хавбек подвергся критике.

Тем не менее Карпин включил Глушенкова в расширенный список на следующий сбор национальной команды, но игрок получил травму и не смог приехать в расположение сборной.

– Твоя история со сборной при Карпине не такая простая…

– Слушай, на эту тему Валерий Георгиевич уже дважды журналистам все сказал. Мне кажется, добавить к этому нечего.

– Как с ребятами общаешься внутри сборной? Уверен, что кого-то должны были задеть те слова.

– А кто мне что будет припоминать? Я же никогда не говорил, что не буду ездить в сборную. Вызовут – поеду, так в итоге и произошло.

В какой-то момент меня не вызывали, а в какой-то я не поехал из-за травмы. Вот и вся ситуация, – сказал хавбек «Зенита» и сборной России Максим Глушенков.