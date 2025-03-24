Мажич объяснил, почему итальянский арбитр Орсато вышел из состава ЭСК РФС

Матч ТВ

Руководитель департамента судейства и инспектирования Российского футбольного союза (РФС) Милорад Мажич в эфире МАТЧ ПРЕМЬЕР рассказал, почему итальянский арбитр Даниэле Орсато вышел из состава экспертно‑судейской комиссии при президенте Российского футбольного союза (ЭСК РФС).

Мажич объяснил, почему итальянский арбитр Орсато вышел из состава ЭСК РФС
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В августе РФС сообщил, что 48‑летний экс‑арбитр ФИФА Орсато вошел в состав ЭСК. Председатель судейского комитета и ЭСК РФС Павел Каманцев заявил «Матч ТВ», что контракт с итальянцем рассчитан на один сезон. Орсато в комментарии итальянским СМИ сообщил, что отказался от предложения РФС из‑за «общественно‑политической ситуации и этических принципов». Позднее РФС объявил о выходе Орсато из состава ЭСК.

— Он начал работать с нами, был на онлайн‑встрече с остальными членами ЭСК, но спустя несколько дней принял другое предложение. Также после выхода новости о том, что он работает в России, на его семью стали давить через социальные сети. Я попытался поговорить с ним, но он был взволнован и решил то, что решил. Мы должны это уважать, — сказал Мажич в эфире программы «Наши иностранцы» на МАТЧ ПРЕМЬЕР.

Орсато известен работой в Серии А, Лиге чемпионов, а также на чемпионатах мира и Европы. На ЧМ‑2022 Орсато провел полуфинальный матч турнира между Аргентиной и Хорватией. В 2020 году судья отработал финал Лиги чемпионов между «ПСЖ» и «Баварией».

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