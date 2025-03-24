Мажич объяснил, почему итальянский арбитр Орсато вышел из состава ЭСК РФС

Руководитель департамента судейства и инспектирования Российского футбольного союза (РФС) Милорад Мажич в эфире МАТЧ ПРЕМЬЕР рассказал, почему итальянский арбитр Даниэле Орсато вышел из состава экспертно‑судейской комиссии при президенте Российского футбольного союза (ЭСК РФС).

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В августе РФС сообщил, что 48‑летний экс‑арбитр ФИФА Орсато вошел в состав ЭСК. Председатель судейского комитета и ЭСК РФС Павел Каманцев заявил «Матч ТВ», что контракт с итальянцем рассчитан на один сезон. Орсато в комментарии итальянским СМИ сообщил, что отказался от предложения РФС из‑за «общественно‑политической ситуации и этических принципов». Позднее РФС объявил о выходе Орсато из состава ЭСК.

— Он начал работать с нами, был на онлайн‑встрече с остальными членами ЭСК, но спустя несколько дней принял другое предложение. Также после выхода новости о том, что он работает в России, на его семью стали давить через социальные сети. Я попытался поговорить с ним, но он был взволнован и решил то, что решил. Мы должны это уважать, — сказал Мажич в эфире программы «Наши иностранцы» на МАТЧ ПРЕМЬЕР.

Орсато известен работой в Серии А, Лиге чемпионов, а также на чемпионатах мира и Европы. На ЧМ‑2022 Орсато провел полуфинальный матч турнира между Аргентиной и Хорватией. В 2020 году судья отработал финал Лиги чемпионов между «ПСЖ» и «Баварией».

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