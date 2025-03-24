Черчесов объяснил плохую игру сборной России на Евро-2020

Бывший главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов назвал причины неудачного выступления национальной команды на чемпионате Европы-2020. Об этом он рассказал в эфире «Коммент.Шоу».

«10 месяцев или 11 мы не встречались из-за пандемии. Ну, а потом они приехали. Выглядят так же, но они другие стали. 11 месяцев, каждый месяц мы на них не влияли, только телефон. И они стали другие», — заявил Черчесов.

Из-за пандемии коронавируса Евро-2020 состоялся в 2021 году. Сборная России, которая два матча из трех проводила в Санкт-Петербурге, заняла последнее, четвертое место в группе с Бельгией, Данией и Финляндией, набрав 3 очка.

Весной 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), следуя рекомендациям Международного олимпийского комитета, приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям. Российские футболисты пропустили стыковые матчи чемпионата мира 2022 года, сам мундиаль и чемпионат Европы — 2024 в Германии.