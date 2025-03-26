Антон Миранчук отреагировал на оценку «Сьона» со стороны Карпина

Хавбек швейцарского «Сьона» Антон Миранчук отреагировал на похвалу со стороны главного тренера сборной России Валерием Карпиным.

23 марта Карпин на пресс-конференции перед матчем России и Замбии (5:0) отметил, что Миранчуку тяжело в «Сьоне», так как его стиль игры более тонкий, чем показывает «Сьон».

«Да, я это слышал. Ну, а что мне сейчас сделать? У меня контракт со «Сьоном». Я могу думать вообще все, что угодно, у меня с клубом контракт», – высказался Миранчук «Матч ТВ».

В нынешнем сезоне Миранчук сыграл в 16 матчах, забил два гола и сделал одну результативную передачу.

Антон перешел в швейцарский «Сьон» в сентябре прошлого года из «Локомотива» на правах свободного агента. Контракт между сторонами рассчитан до лета 2026 года. Рыночная стоимость 29-летнего игрока по данным Transfermarkt составляет 3 миллиона евро.