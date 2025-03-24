Роналду попал в Книгу рекордов Гиннесса за количество побед со сборной

Нападающий и капитан сборной Португалии Криштиану Роналду перед матчем с национальной командой Дании (5:2) в рамках ответной игры 1/4 финала Лиги наций УЕФА получил сертификат от Книги рекордов Гиннесса за рекорд по количеству побед во встречах на уровне национальных команд.

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Со сборной Португалии Криштиану Роналду одержал 132 победы, что является мировым рекордом, обогнав по этому показателю испанского защитника «Монтеррея» Серхио Рамоса.

В 1/2 финала Лиги наций УЕФА сборная Португалии сыграет с Германией. Матч состоится 4 или 5 июня.

Сборная Испании является действующим победителем Лиги наций УЕФА. В финале прошлого розыгрыша она одолела Хорватию (0:0, 5:4 пен.).