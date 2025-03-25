Кержаков назвал самого сильного соперника сборной России в период отстранения

Бывший нападающий «Зенита» Александр Кержаков заявил, что сборная Нигерии по футболу является самым сильным соперником национальной команды России в условиях отстранения. С Нигерией россияне сыграют в июне 2025 года.

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«Нигерия — очень сильный соперник. Если они приедут полным составом и будут играть в полную силу, хотя, конечно, я сомневаюсь, потому что это будет летом, после сезона, но по именам за последние годы это самый сильный соперник. У Нигерии хорошие имена, надеюсь, что будут Виктор Осимхен и Адемола Лукман, сильные игроки в европейском футболе», — приводит слова Кержакова ТАСС.

Напомним, с конца февраля 2022 года все российские команды, включая сборные, отстранены от международных турниров совместным решением ФИФА и УЕФА из-за ситуации на Украине. С тех пор сборная России по футболу проводит только товарищеские матчи. 19 марта подопечные Валерия Карпина обыграли сборную Гренады со счётом 5:0, 25 числа россияне встретятся с национальной командой Замбии.