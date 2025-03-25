Сборная России застряла в Колумбии

Футболисты молодёжной сборной России не смогли вовремя вылететь из колумбийского города Кали в Боготу из-за неисправности самолёта.

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По информации Telegram-канала Sport Baza проблемы с вылетом возникли на этапе руления. В результате игроки и часть штаба остались в Кали, тогда как отдельные члены делегации сумели добраться до Боготы другим рейсом.

Молодежная сборная России провела в Колумбии два товарищеских матча против местной молодёжной команды. В первом поединке, который состоялся в Юмбо, россияне уступили со счётом 0:1. Во второй игре в Кали удалось сыграть вничью — 2:2.