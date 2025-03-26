Несколько игроков сборной России по-прежнему не улетели из Колумбии

Несколько футболистов молодежной сборной России во второй раз не смогли покинуть Колумбию. Сначала самолет сломался, а затем некоторые игроки не попали на рейс из-за овербукинга. Об этом сообщил телеграм-канал Sport Baza.

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В Колумбии до сих пор остаются Руслан Чобанов, Даниил Зорин, Илья Кирш, Богдан Москвичёв, Данила Козлов, Игорь Дмитриев, Александр Дёгтев. Отмечается, что предположительно футболисты смогут вылететь в Москву завтра, 27 марта. Вместе с игроками находится сотрудник РФС.

Молодёжная сборная России провела два товарищеских матча с Колумбией. В первой встрече россияне уступили — 0:1, во второй — сыграли вничью со счётом 2:2.