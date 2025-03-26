Мостовой о сборной России: «Самая сильная за последние 30 лет, этот титул можно давать смело. Непросто устанавливать рекорды за рекордами, а соперники не важны»
Александр Мостовой с иронией оценил уровень соперников сборной России.
В марте команда под руководством Валерия Карпина обыграла сборные Гренады и Замбии, оба матча завершились со счетом 5:0.
«Жалко, что игры сборной подошли к концу, да? Сами понимаете, непросто устанавливать рекорды за рекордами. Никто, наверное, теперь не поспорит, что эту команду можно назвать самой сильной сборной за последние 30 лет. Говорят, что мы необъективно оцениваем. Думаю, этот титул можно давать смело. Эта сборная – самая сильная за последние 30 лет, потому что установлены и будут устанавливаться очередные рекорды. А соперники не важны, не надо говорить о соперниках. Все отлично, все замечательно», – заявил бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой.