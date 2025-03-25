Стали известны новые подробности возвращения Месси в «Барселону»

«Барселона» рассматривает возвращение своего легендарного нападающего Лионеля Месси, сообщает TEAMtalk.

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По сведениям источника, «Барселона» запланировала возвращение аргентинца после чемпионата мира 2026 года. Каталонцы планируют масштабное открытие реконструированного «Камп Ноу» перед началом сезона-2026/2027 и как раз для этого руководство «сине-гранатовых» хочет вернуть Месси. Аргентинец может закончить карьеру именно в «Барселоне».

«Барселона» временно играет на стадионе «Олимпик Льюис Компанис», пока ведутся ремонтные работы, и планирует провести официальные матчи на стадионе «Камп Ноу» в конце этого сезона. Однако ожидается, что даже если «Барса» вернётся туда в этом году, она будет работать с ограниченной вместимостью или с вместимостью в чуть более чем 60 тыс. зрителей, пока будут выполняться последние штрихи строительства.

По текущим прогнозам, реконструкция будет полностью завершена к сезону-2026/2027, и именно тогда «Барселона» надеется представить Месси.

Лионель защищал цвета «Барселоны» с 2003 по 2021 год, за это время он выиграл шесть раз «Золотой мяч», четырежды побеждал в Лиге чемпионов и завоевал ещё целый ряд трофеев.