Вратарь Лунин в ближайшее время может перейти в «Галатасарай»

Вратарь мадридского «Реала» Андрей Лунин в ближайшее время может подписать контракт с турецким «Галатасараем». Об этом пишет Sporx.

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По информации издания, боссы турецкого клуба не собираются продлевать соглашение с вратарем Фернандо Муслерой, чье трудовое соглашение с клубом заканчивается этим летом. Уточняется, что лидером в списке возможных замен на его позицию является Андрей Лунин. «Галатасарай» на его переход собирается выделить значительную сумму.

26-летний Андрей Лунин является игроком «королевского» клуба с 2018 года. Его текущее соглашение с мадридским клубом действует до 30 июня 2030 года. В нынешнем сезоне Лунин провел 10 игр, в 4 из которых он сумел оставить свои ворота «сухими». Авторитетный портал Transfermarkt оценивает стоимость вратаря в 20 млн евро.

29 марта «Реал» примет на своем поле «Леганес». Стартовый свисток запланирован на 23:00 по московскому времени.