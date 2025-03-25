Кечинов: сборной в матче с командой Замбии будет сложнее, чем в прошлых играх

Бывший футболист московского «Спартака» Валерий Кечинов уверен, что сборной России в предстоящем товарищеском матче с командой Замбии будет намного сложнее, чем в предыдущих играх.

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BetBoom матч сборных России и Замбии состоится во вторник, 25 марта, на стадионе «Динамо» имени Льва Яшина в Москве. Россияне занимают 34‑е место в рейтинге ФИФА, тогда как их соперники расположились на 87‑м месте.

— Замбия — крепкая африканская команда, где все футболисты хорошо готовы физически и атлетически. Сборной России будет гораздо сложнее, чем с Гренадой. Это не тот матч, где всё будет в одну калитку, — сказал Кечинов «Чемпионату».

19 марта команда Валерия Карпина в Москве разгромила сборную Гренады со счетом 5:0.

Сборная России ранее никогда не встречалась с Замбией.

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