Шикунов: «Зенит» не был готов к тому, что их так тряхнет

Экс-спортивный директор «Спартака» Александр Шикунов поделился мнением о текущей ситуации в «Зените».

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«Зенит» немного надломился, поэтому у всех футболистов что-то не идёт: у Вендела и Глушенкова проблемы, а Мостовой недоволен, что не играет. Когда возникает такая ситуация с командой, которая пять лет всех под каток выгрызала, для них это стресс. «Зенит» сейчас находится в стрессовой ситуации, начиная от Семака и руководителей. У клуба столетие, а всё идёт не так, как им хотелось бы. Питерцы не были готовы к тому, что их так тряхнёт и они чуть завалятся», — заявил Шикунов «Чемпионату».

В первых трёх матчах после возобновления чемпионата «Зенит» добился одной победы над воронежским «Факелом», сыграл вничью с ЦСКА и потерпел поражение от своего ближайшего соперника — «Спартака».

После 21 тура «Зенит» занимает третье место в турнирной таблице РПЛ, набрав 43 очка. Отставание от лидирующего «Краснодара» составляет три очка. Следующий матч «Зенит» сыграет 30 марта против казанского «Рубина» на своём домашнем стадионе «Газпром Арена».

Напомним, что «Зенит» уже шесть лет подряд выигрывает РПЛ, начиная с сезона-2018/19.