Ледяхов: Глушенков не дружит с головой, надо иметь элементарное уважение

Известный российский экс-футболист Игорь Ледяхов отреагировал на очередное резонансное высказывание полузащитника «Зенита» Максима Глушенкова. Игрок пожаловался, что, выполняя тренерские установки, получил мяч в последнем матче Российской Премьер-Лиги со «Спартаком» всего три раза.

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