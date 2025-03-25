Российский футболист рассказал о том, чего не хватает в Швейцарии

Российский полузащитник «Сьона» Антон Миранчук, который приехал в сборную России на мартовские матчи, раскрыл, чего ему не хватает в Швейцарии. Его слова приводит «Матч ТВ».

«Всегда приятно возвращаться на родину, в сборную. Здесь есть много чего, что не хватает в Швейцарии. Скучаю, приятно возвращаться, увидеться с ребятами. Была возможность увидеться с мамой, Валерий Георгиевич Карпин отпускал. [Не хватает] общения на русском языке с нашими людьми», — поделился Миранчук.

29-летний Миранчук подписал в начале сентября 2024 со «Сьоном» контракт на два года. 22 сентября полузащитник дебютировал в новой команде в матче чемпионата с «Лугано» (0:0). В текущем сезоне за швейцарскую команду он провел 16 поединков, в которых записал на свой счет два гола и одну результативную передачу. Его действующее соглашение с командой рассчитано до 2026 года.

Миранчук всю взрослую карьеру провел в московском «Локомотиве». Вместе с «железнодорожниками» он выиграл чемпионат России и завоевал три Кубка страны. Он получает вызовы в национальную сборную России с 2017 года.