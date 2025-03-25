«Севилья» может арендовать украинца Мудрика у «Челси»

«Севилья» может арендовать украинца Михаила Мудрика у «Челси».

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Вингер временно отстранен от футбола из-за положительного теста на допинг. Сообщалось, что у Мудрика обнаружили мельдоний после игры за сборную в ноябре – с тех пор он не выходит на поле.

Ему грозит дисквалификация на 4 года, если допинг-проба B также даст положительный результат, и если не будет доказан саботаж или ошибка в протоколе тестирования.

Как сообщает Diario Sport, «Севилья» внимательно следит за ситуацией и рассчитывает арендовать вингера, если его оправдают или срок отстранения сократят до нескольких месяцев.

В этом сезоне Мудрик сыграл за «Челси» 7 матчей в АПЛ и не отметился результативными действиями.