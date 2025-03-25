«Севилья» может арендовать украинца Мудрика у «Челси»

«Севилья» может арендовать Мудрика, если его не дисквалифицируют за допинг. Украинцу грозит 4 года отстранения за мельдоний (Diario Sport)
«Севилья» может арендовать украинца Михаила Мудрика у «Челси».
Вингер временно отстранен от футбола из-за положительного теста на допинг. Сообщалось, что у Мудрика обнаружили мельдоний после игры за сборную в ноябре – с тех пор он не выходит на поле.
Ему грозит дисквалификация на 4 года, если допинг-проба B также даст положительный результат, и если не будет доказан саботаж или ошибка в протоколе тестирования.
Как сообщает Diario Sport, «Севилья» внимательно следит за ситуацией и рассчитывает арендовать вингера, если его оправдают или срок отстранения сократят до нескольких месяцев.
В этом сезоне Мудрик сыграл за «Челси» 7 матчей в АПЛ и не отметился результативными действиями.